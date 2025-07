Souhaitant faire bouger les lignes du théâtre pour conquérir de nouveaux publics, le Centre dramatique national Les Tréteaux de France imagine de nouvelles formes de représentation. Séduisant exemple de cet engagement nécessaire, F.A.I.L invite les spectateurs — à partir de 8 ans — à prendre part à une histoire dont chacune et chacun devient le héros.

F.A.I.L. comme le verbe anglais échouer. Bien sûr. Mais aussi comme l’acronyme de Fonce Avance Invincible Loser. Assis sur un banc, contre l’un des murs d’un espace de représentation censé être un vestiaire d’équipement sportif, les jeunes et moins jeunes spectateurs de cette ingénieuse proposition de théâtre-récit avancent dans F.A.I.L. casque sur les oreilles. Et ce sont eux qui décident du développement précis de la pièce écrite par Marjorie Fabre, mise en scène par Jonathan Salmon et interprétée par Charly Labourier (la création sonore et musicale est d’Antoine Prost). Comment ? En votant lors des moments clés de l’histoire de Noa. Cette fille ou ce garçon de 12 ans (chacun est libre de genrer à sa guise le personnage) a pour particularité de n’avoir aucune confiance en soi, de rater à peu près tout ce qu’il ou elle entreprend.

Une expérience de théâtre réinventé

L’objectif de ce spectacle-jeu interactif et immersif est de sauver Noa des pièges qui pavent sa vie d’élève de cinquième maltraité par ses camarades de classe. Micro devant lui et mini poste de régie à portée de main, Charly Labourier explique les règles de cette expérience théâtrale atypique, avant de donner voix à l’ensemble de ses protagonistes. La relation que le comédien noue avec son auditoire est au centre du projet. Pétillant, imaginatif, rebondissant sur les réactions des spectateurs qui lui font face, ce « maître du jeu » plein d’entrain fait de la création innovante qu’il interprète une surprenante réussite. Il nous apprend que tout échec peut être transformé en victoire. Une victoire sur nos peurs et nos empêchements. Une victoire sur nous-mêmes. On sort de F.A.I.L. gonflé d’une énergie positive et d’une envie d’agir salutaires. On pense à Samuel Beckett qui lui aussi, au début des années 1980, écrivait dans Cap au pire : « Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux ».

Manuel Piolat Soleymat