Festival Le Jardin Rouge Paris – Cyborg Cabaret

Fort de son succès à Amsterdam et à Mexico, le festival interdisciplinaire et international Le Jardin Rouge se tient au Truc en juin. Expérimentation, découverte et plaisir du partage au programme.

Créé par le collectif Snowapple et sa branche théâtrale Moon Cabaret, Le Jardin Rouge est un terrain de recherche pour des formes d’art hors normes et des espaces de jeux et de réflexions originaux. Pour sa première édition française, il ancre ses soirées au Truc, lieu immersif et underground du 20ème arrondissement, et explore cette année le thème Cyborg pour questionner le monde de demain, les univers parallèles et la dystopie. Cinq soirées joueuses et audacieuses mêlent théâtre, musique, poésie et art visuel. Le Jardin rouge s’associe au Phénix festival pour proposer un parcours du spectateur audacieux et exigeant : d’un côté des créations théâtrales en journée et début de soirée via le Phénix, puis une expérience immersive musicale et performative le soir et la nuit, au sein du Jardin Rouge.

Entre conférence poétique et cabaret post-apocalyptique

Sur fond d’humour noir et de mélodies contemporaines, ce festival total imagine un espace de liberté et de création, permettant la rencontre avec de nouvelles formes qui bousculent le connu et l’attendu. Il offre aux artistes une plateforme pour développer et présenter un art nouveau, fondé sur l’expérimentation, la création et la quête de sens, et « met en relation artistes et acteurs culturels venant questionner notre société et notre rapport à l’étrange et au rêve, tout en cherchant une structuration solitaire et sociale, dans une perspective d’inclusion et de partage ». Deux workshops sont également organisés : les 7 et 8 juin avec Guy Pierre Couleau autour des pièces radiophoniques de Samuel Beckett, et les 12 et 14 juin autour de la femme-créature avec Juliette Dragon du Cabaret des Filles de Joie.

Catherine Robert