Les Raisins de la colère adapté d’après Steinbeck par Xavier Simonin

Xavier Simonin et Jean-Jacques Milteau unissent théâtre et musique pour porter à la scène le chef-d’œuvre de Steinbeck. Une plongée authentique dans la détresse de l’Amérique des années 1930.

Dans la lignée de leur adaptation du roman L’Or de Blaise Cendras, succès de 2011 retraçant l’épopée de John Sutter depuis la Suisse jusqu’à la Californie pendant la première moitié du XIXème siècle, le metteur en scène et comédien Xavier Simonin et le musicien, harmoniciste et compositeur Jean-Jacques Milteau unissent à nouveau leur talent pour une création autour de la conquête de l’Ouest américain. Cette fois, ce n’est pas un extraordinaire destin individuel qu’ils déploient, mais plutôt une douloureuse fresque familiale et sociale pendant la période de la Grande Dépression qui suivit la déflagration de 1929. Chef-d’œuvre de la littérature, Les Raisins de la colère dépeint l’itinéraire de la famille Joad, famille de métayers contraints de quitter l’Oklahoma pour la Californie, à cause de leur dénuement économique et des tempêtes de sable qui ravagent alors les grandes plaines. Comme des milliers d’autres Okies et des millions de travailleurs démunis, ils furent jetés sur les routes, abandonnés à leur détresse, et John Steinbeck sut leur donner une voix authentique.

Éclairer le sort des démunis

Comme le remarque le metteur en scène, « Raconter notre époque, envisager l’avenir, se fait bien souvent en regardant le passé plus ou moins proche. » Aujourd’hui encore, perdurent des enjeux de rareté de l’eau, de migrations, de paupérisation. Dans son adaptation, Xavier Simonin se fait non seulement narrateur du récit mais aussi interprète de ses multiples voix, et principalement de celle du personnage principal Tom Joad. Interprétés par Claire Nivard (guitare et chant), Stephen Harrison (contrebasse, violon et chant) et Manu Bertrand (multi-instrumentiste et chant), la musique et les chants accompagnent et structurent le récit, ancrent l’action dans le contexte original des années 1940, à travers notamment l’écriture de Woody Guthrie, qui influença Bob Dylan ou Bruce Springsteen. « La musique est un auxiliaire précieux de l’imaginaire, le véhicule sensoriel de l’exode des Joad. » souligne Jean-Jacques Milteau. L’authenticité du jeu et l’émotion de la musique s’entrelacent et transmettent la vérité de ce roman majeur.

Agnès Santi