Guten Tag, Madame Merkel d’Anna Fournier : une pépite à ne pas rater !

Anna Fournier interprète avec un exceptionnel talent la vie politique d’Angela Merkel. Un spectacle sidérant d’acuité politique, d’intelligence dramaturgique et d’art de l’incarnation. Une pépite à ne pas rater !

Omniprésente et mystérieuse, omnipotente et réservée, autoritaire et conciliatrice : Angela Merkel est une femme de paradoxes. Ses apparentes contradictions la rendent passionnante, même si le romanesque semble banni de son existence. À l’instar de Richard III, elle a usé de l’assassinat politique, tué le père en Helmut Kohl, transformé le handicap (femme et Ossi) en force. Elle a gouverné d’une main de fer pendant « l’hiver du déplaisir » et des crises (subprimes, endettement grec, Ukraine), imposant l’austérité de la rigueur à toute la zone euro, se moquant des ricanements devant son look de mémère devenue Mutti universelle, assumant les randonnées tyroliennes, les courses chez Aldi et sa recette de la soupe de pommes de terre face au bling-bling des autres cours européennes. En bref, la plus terrible des filles du Kaiser sous des allures d’éclaireuse protestante.

Femme puissante, comédienne surpuissante

Anna Fournier s’empare d’Angela Merkel et l’incarne, mains jointes et scoliose discrète, pour aussitôt changer de posture et devenir sa conseillère en communication, son chef de cabinet, Poutine, Sarkozy et Hollande, Tsípras et Wolfgang Schauble, Joachim Sauer (le discret Monsieur Merkel) et tous ceux qui composent cette galaxie théâtrale que la comédienne fait apparaître sur scène avec un talent qui confine au génie. Anna Fournier est sidérante d’aisance et de justesse. Elle réussit à transformer la vie politique européenne en saga palpitante et désopilante. Le texte, digne des meilleurs analystes politiques, est d’une précision redoutable et d’une intelligence jouissive, la mise en scène (pensée avec Marie Sambourg) est économe et ultra efficace, et le jeu est éblouissant. Au-delà du personnage d’Angela Merkel, ce spectacle offre l’occasion d’une réflexion passionnante sur les deux corps du roi, le rapport entre vie publique et vie privée, la comédie du pouvoir et le pouvoir de la comédie : un chef-d’œuvre !

Catherine Robert