Après leur création à Montpellier Danse et une longue tournée qui les conduira jusqu’au Carreau du Temple en juin, les pétulantes Majorettes de Mickaël Phelippeau ont fait escale à Mulhouse avant de rejoindre La Roche-sur-Yon. Délicat, festif et revigorant.

Quelle excellente idée que d’inviter les Majorettes de Michaël Phelippeau aux côtes de la Compagnie XY ou du Tanztheater de Wuppertal pour célébrer les trente ans de La Filature ! Dès leur apparition sur scène le public, bien décidé à participer à la fête, applaudit chaleureusement, manifeste son plaisir bruyamment. Elles sont douze, toutes vêtues du même costume bleu et coiffées du même chignon bouclé. Concentrées ou rieuses, elles dessinent de leurs marches au son de Fade to Grey différentes figures complexes dictées par Josy, leur capitaine. Leurs pieds bottés comme ils se doit frappent le sol puis le caressent, leurs mouvements tiennent tout autant du défilé militaire que de la revue. Et lorsqu’enfin leurs bâtons maniés avec une virtuosité impressionnante s’envolent en un feu d’artifices métallique, la salle se manifeste avec encore plus de vigueur.

Des vies de femmes

Elles, ce sont les Major’s Girls, majorettes montpelliéraines qui ont la particularité d’avoir une moyenne d’âge de 60 ans. Alors qu’elles prennent le micro une à une, s’esquissent des vies de femme et la vie d’un groupe de copines dont certaines officient ensemble depuis plus de quarante ans, dans lequel se glissent des couples mère-fille et deux sœurs jumelles. Elles disent les joies et les coups durs, les tournées et concours à Paris ou à Londres, en Espagne ou aux États-Unis, le trac et le plaisir d’enfiler un costume qui a la magie de faire s’évanouir les complexes. Quand ce fameux costume tombé elles revêtent leurs habits de ville et que le tube de Visage, qui s’est précédemment laissé savourer version fanfare ou zumba, se fait plus lent, leur danse devient fragile, délicate. Avec Majorettes Mickaël Phelippeau livre un de ses b-portraits où l’intime rejoint l’universel, où la fête populaire se mâtine de poésie : délicieux et revigorant !

Delphine Baffour