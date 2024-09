Leur danse est un dialogue, leur singularité se situe à la fois dans l’expressivité et l’écoute, mais aussi dans leur virtuosité respective. Peu de couples dansants sont aussi séduisants qu’Hana Sakai et Yasutake Shimaji.

Hana Sakai est une icône du ballet au Japon, Yasutake Shimaji a commencé par le hip-hop avant de se tourner vers le contemporain et de danser pendant près de dix ans dans la Forsythe Company. Ils se rencontrent en 2010. Quelques années plus tard, ils partagent leur vie et fondent Altneu, leur compagnie où ils croisent leurs deux disciplines de prédilection : le classique et une danse contemporaine très singulière où les dislocations typiques de Forsythe rejoignent les sinuosités du hip-hop. Aujourd’hui, alors qu’ils atteignent la cinquantaine, au sommet de leur art, ils se retournent sur leurs parcours respectifs, et créent Autrement dit, un cocktail détonnant qui mélange allègrement extraits emblématiques, comme la Variation de Cupidon tirée de Don Quichotte de Marius Petipa (soit le premier solo que Hana a dansé en public à l’âge de 14 ans), et de courtes créations aussi séduisantes et sensuelles que pleines d’humour, grâce à leur maîtrise technique virtuose.

La danse de la vie

Le titre, Autrement dit, fait référence à in other words que l’on entend dans Fly me to the moon, le morceau final. Mais, pour cette version 2024, ils apportent une vision plus personnelle qui pourrait évoquer leur passé, et l’acceptation du vieillissement. « C’est en changeant de langage chorégraphique que nos échanges se sont enrichis », indique Yasutake Shimaji qui parle aussi d’une forme de fiction documentaire qui raconterait leurs ajustements respectifs pour pouvoir danser ensemble (il reconnaît que cela a été un défi !), mais aussi leur rencontre amoureuse. De cette complexité des rapports dansants et de leurs parcours si radicalement différents, ils ont su créer une danse propre à leur duo qui mêle à la tendresse de leurs sentiments la fluidité de mouvements travaillés pour s’accorder les uns aux autres. « Cette pièce sera comme un miroir qui reflète nos silhouettes, celles de deux danseurs, ou plutôt de deux personnes », affirme, pour conclure, Yasutake Shimaji.

Agnès Izrine