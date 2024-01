« Sadeh 21 » d’ Ohad Naharin entre au répertoire

Cette œuvre brillante signée Ohad Naharin entre au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris. À ne pas rater !

Sadeh 21 est sans doute l’une des œuvres la plus complexe d’Ohad Naharin, tant sur le plan technique que chorégraphique. Nous pourrions presque croire qu’il a repris à son compte l’une des phrases d’Einstein : il n’y a pas de point fixe dans l’espace. Dans Sadeh 21 chacun des danseurs se distingue par une signature gestuelle unique, organique. Chaque corps se contractant et se dilatant, se tordant et se dispersant, ou s’évanouissant littéralement dans une chute interminable. Sadeh 21, qui signifie « Champ 21», est une sorte d’étude de l’infini des possibles chorégraphiques. Aux phrases singulières s’accrochent et s’accumulent les figures qui composent et recomposent de nouveaux territoires où s’ordonne un perpétuel chaos. Tout aussi précise qu’impulsive, la danse, d’une force peu commune, impressionne. L’écriture chorégraphique d’Ohad Naharin arrive à combiner un nombre étourdissant d’enchaînements, passant de l’unisson à l’éclatement total du groupe en un battement de cil.

Un pari pour l’Opéra

C’est donc un défi que se lance le Ballet de l’Opéra national de Paris en interprétant une pièce qui fait appel à de nombreuses techniques différentes, surtout parce que ces gestes et ces phrases font résonner une émotion intense permettant d’esquiver tout formalisme. Mais, comme nous le confiait Ohad Naharin à propos de la transmission de Decadance aux danseurs de l’institution en 2018 : « J’ai été surpris de découvrir à quel point ils étaient libres, enthousiastes, passionnés, comment ils se sont abandonnés au projet. Nous avons commencé par des classes de technique « gaga » et j’ai été soufflé par leur talent, leur disponibilité presque immédiate, et de quasi toute la troupe. » Dans cette pièce créée en 2011, qui entre au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris, les danseurs traversant la scène dans sa largeur n’auront plus qu’à s’incorporer, un par un, dans la ronde, comme on traverserait le temps, dans un décor monochrome et sobre qui change de couleur et d’atmosphère au cours d’épisodes magnétiques et surprenants. Sur fond de musique planante composée par Maxim Waratt… qui n’est autre que le pseudo d’Ohad Naharin.

Agnès Izrine