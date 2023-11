Nicolas Le Bricquir met en scène Denali, un thriller policier haletant qui transpose les codes des séries au théâtre. Un spectacle audacieux qui raconte notre époque et ses dérives !

Tiré d’une histoire vraie, Denali revient sur un fait divers glaçant ayant eu lieu en Alaska il y a quelques années. En 2019, Cynthia Hoffman, 19 ans, est retrouvée abattue d’une balle dans la nuque dans la rivière Eklutna en Alaska. S’ensuit une enquête captivante où les détectives Jessica Hais et Lenny Torres tâchent de faire la lumière sur cette affaire complexe, qui met en exergue une jeunesse désenchantée qui bascule. On est subjugué par l’audace de la mise en scène qui reprend les codes des célèbres séries policières Netflix. Le plateau est découpé en deux espaces. D’un côté, la salle d’interrogatoire, deux policiers et une adolescente, Denali, qui, avec son ami Kayden, est la dernière personne à avoir vue Cynthia en vie. Les interrogatoires des deux suspects défilent et nous plongent, de révélation en révélation, au cœur d’une histoire saisissante tristement symptomatique de notre époque. De l’autre, un espace voilé où se succèdent les souvenirs des adolescents reconstituant le fil des évènements qui ont mené à la mort de la jeune fille. Le tout rythmé par la projection des éléments de l’enquête – nom des lieux, SMS échangés, photos et vidéos – et par la reproduction de trois génériques d’ouverture qui divisent le récit en trois épisodes. C’est absolument brillant ! La pièce, d’une efficacité redoutable, est nappée d’une musique omniprésente, composée par Louise Guillaume.

Un regard juste et puissant, sans pathos

Mais la puissance de Denali réside également dans le regard que porte le metteur en scène, Nicolas Le Bricquir, sur cette histoire tragique. « Dans quelle mesure ces adolescents sont-ils responsables des actes qu’ils vont commettre ? », s’interroge-t-il. La question du libre arbitre et du conditionnement dans le passage à l’acte criminel est ici abordée avec subtilité, sans pathos, ni moralisme. Les personnages sont brillamment interprétés par Lucie Brunet – une Denali absolument époustouflante ! –, Caroline Fouilhoux, Lou Guyot, Jeremy Lewin, Lauriane Mitchell et Guillaume Ravoire. Nicolas Le Bricquir dépeint une jeunesse déconnectée du réel, aliénée par les réseaux sociaux et greffée à son smartphone, qui ne souhaite qu’une chose : être riche et célèbre. Denali Brehmer, mère à 17 ans, empêtrée dans une vie désillusionnée, passe de victime à bourreau. Et on suit sa trajectoire, traversé de sentiments contradictoires. Captivante, la pièce bouscule les codes du théâtre et nous transporte de bout en bout jusqu’à un final exceptionnel.

Hanna Abitbol