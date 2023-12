Pour la deuxième création de sa compagnie La Tendre lenteur, le metteur en scène Sébastien Khéroufi se dirige vers Par les villages. Pour transposer ce poème dramatique de Peter Handke dans le contexte des cités françaises, il monte une production d’une ampleur et d’une qualité peu communes chez un si jeune artiste.

Par les villages est le deuxième volet d’un triptyque que vous avez ouvert avec une Antigone de Sophocle transposée dans l’Algérie d’après-guerre. Pourquoi ce texte et dans quel contexte le placez-vous ?

Sébastien Khéroufi : Par les villages est le premier texte de théâtre que je lis, et c’est un grand bouleversement. J’ai grandi avec ma mère entre la cité de Meudon-la-Forêt dans les Hauts-de-Seine et Paris dans les foyers Emmaüs, loin du milieu culturel. Après avoir obtenu un BEP mécanique et fait toutes sortes de petits métiers, deux femmes formidables s’intéressent à moi et décident de me préparer aux concours des Écoles Supérieures d’Art Dramatique. Ne pouvant laisser ma mère seule, je ne tente que celui de Paris. Le texte à travailler était Par les villages de Peter Handke. Je me suis reconnu dans le parcours de Gregor qui, devenu écrivain, revient dans son village natal. Il a été évident pour moi de transposer le texte écrit en 1981 dans les années 90 en France, dans les cités auparavant mixtes, devenues des lieux de ghettoïsation.

Quel est votre rapport au texte de Peter Handke ?

S.K. : Je le respecte totalement, ne changeant que quelques mots comme « village » qui devient « cité », afin de donner à comprendre la transposition. La poésie de cette langue est sublime et je ne voulais pas faire une pièce communautaire, Peter Handke parle pour tous les laissés-pour-compte, pour tous les démunis. J’ai eu le grand bonheur que ce dernier m’accompagne dans mon processus de création.

« Par les villages parle pour tous les laissés-pour-compte, pour tous les démunis »

En plus de la présence de Peter Handke auprès de vous, bien d’autres choses étonnent dans votre production. Notamment votre distribution…

S.K. : Tout en continuant de travailler avec mes amis de ma génération présents sur Antigone, j’ai voulu rassembler des artistes d’horizons différents mais tous capables de donner toute sa mesure au puissant texte de Peter Handke. Avec Laurent Sauvage comme conseiller artistique, nous aurons ainsi entre autres sur scène Anne Alvaro, la rappeuse Casey, Lyes Salem qui fait pour l’occasion son retour au théâtre, Amine Adjina, Hayet Darwich. Sans oublier les 60 habitants avec qui j’ai travaillé à Ivry-sur-Seine afin d’en faire un chœur qui a pour moi une grande valeur. Il est indispensable pour moi d’avoir un lien avec le territoire, et de faire monter au plateau des personnes très diverses, à l’image de la France d’aujourd’hui.

Le texte original étant peu modifié, la scénographie joue une place de taille dans votre création. Où nous emmène-t-elle ?

S.K. : Réalisé par Zoé Pautet, dont on a pu récemment voir le travail dans Welfare de Julie Deliquet, le décor est construit autour d’un Algeco de chantier placé au centre du plateau. Nous entrons dans l’intimité de cet espace qui nous est d’habitude inaccessible. Dans le deuxième tableau, cette cabane devient la tombe des parents de Gregor. Je veux dire ainsi que la retraite ne concerne pas tout le monde : celles et ceux qui pratiquent des métiers durs meurent souvent avant d’en atteindre l’âge. Comme Peter Handke l’a voulu, mon Par les villages sera une vraie tragédie, très humaine.

Propos recueillis par Anaïs Heluin