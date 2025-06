Ludor Citrik est l’un des clowns contemporains les plus talentueux. Avec son Nuancier clown, il dissèque la figure du clown, du théâtre élisabéthain à aujourd’hui.

Qui, mieux qu’un clown, peut ausculter-palper-rouler le clown ? Qui, mieux qu’un clown, peut dissertationner sur les clowns ? À la fois rouge et blanc, mais aussi vert et noir, Ludor Citrik entreprend une histoire… du clown. Son procédé est celui d’une recherche-action en scène, sueur et maquillage inclus. Avec un humour mêlant le tendre et le corrosif, l’obscène et le poétique, comme il sait si bien le faire. Il se balade entre les archétypes et les époques, à la friction du dramatique et du scientifique, réalisant une archéologie minutieuse à la dynamite. En suivant toujours son mot d’ordre : « Ajouter, à la démence du réel, la niaiserie d’une implication. »

Le clown, par le clown, pour notre plaisir

Ludor Citrik a tourné, avec Jean-Michel Guy, ingénieur de recherche, une Circonférence qui tentait de répondre à l’épineuse question : qu’est-ce que le clown ? Cette Clownférence y fait écho, cette fois avec un unique interprète, qui joue le double rôle du clown et de l’expert. Cédric Paga – le nom à la ville de Ludor Citrik – est riche d’un trésor d’expérience peu égalé : en plus d’avoir pratiqué le clown, il l’a enseigné, et il a dialogué avec le monde de la recherche. Cette Clownférence est nourrie de tout ce bagage : sous les dehors d’une bouffonnerie, elle est alimentée par la connaissance profonde d’un art beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Mathieu Dochtermann