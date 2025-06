Petit séminaire portatif imaginé par Hervé Blutsch et Benoît Lambert (dans le cadre d’un dispositif nomade du Centre dramatique national de Saint-Étienne), Théâtre mode d’emploi déconstruit, avec humour, les clichés qui collent à la peau du théâtre. Une proposition mise en scène par Maïanne Barthès.

En quoi consiste ce projet itinérant à destination des adolescents ?

Maïanne Barthès : Une jeune comédienne et un jeune comédien, tout juste diplômés de l’École de la Comédie de Saint-Etienne, partagent leur passion pour le théâtre et tentent de déjouer les préjugés attachés à l’art dramatique. Ils se lancent, avec les moyens du bord, dans l’interprétation d’une pièce autrichienne aux multiples personnages et à l’action rocambolesque. Emportés par le plaisir du jeu, ils en oublient peu à peu la théorie.

« Ce sont les actrices et les acteurs qui font tout exister, tout surgir, tout disparaître. »

De quelle façon vous êtes-vous emparée du texte de Benoît Lambert et Hervé Blutsch ?

M.B. : J’essaie toujours de faire en sorte que mon travail de mise en scène ne se voie pas. Dans un exercice comme celui-ci, avec un décor qui doit entrer dans une voiture, il faut simplement trouver un support de jeu. Notre proposition revient à dire : on peut faire du théâtre avec presque rien, avec seulement un texte et des interprètes. Le principe est donc de guider les actrices et les acteurs en se laissant inspirer par leurs intuitions, leur fantaisie. J’ai tout de même cédé au désir de leur donner quelques accessoires. J’ai voulu ainsi traduire la frénésie du texte, l’emballement qui saisit les acteurs et les actrices : comme on sort des jouets d’un coffre d’enfant, avec une cantine, quelques éléments de costumes et quelques accessoires.

En quoi cette proposition rejoint-elle le positionnement de la Compagnie Spell Mistake(s), que vous avez créée en 2015 ?

M.B. : Théâtre mode d’emploi entre parfaitement en résonnance avec mon goût pour la direction, l’accompagnement des interprètes et le plaisir de « jouer à jouer ». Ici, il n’est pas question de démonstration. Ce sont les actrices et les acteurs qui font tout exister, tout surgir, tout disparaître. D’ordinaire, les spectacles de la compagnie ne partent pas d’un texte. Le travail s’appuie sur la présence d’anthropologues et sur l’imaginaire des interprètes. Nos créations reposent ainsi sur des principes de collections qui viennent trouver leur place dans des dramaturgies opérant en rhizomes ou en chambres d’échos.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat