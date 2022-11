Encore méconnu en France, Christopher Rüping est considéré, outre-Rhin, comme l’un des metteurs en scène les plus prometteurs de sa génération. Créé en septembre 2021 au Schauspielhaus Bochum, présenté pour la première fois dans notre pays en octobre dernier au Maillon, à Strasbourg, son Das neue Leben (unplugged) fait irruption avec talent et liberté dans l’œuvre de Dante Alighieri. Un spectacle organique, inventif, drôle, qui amène la Vita nova et la Divina Comedia à voyager jusqu’à nous.

On entend dire qu’il s’agit du secret le mieux gardé du théâtre germanophone. Un secret qui n’en est déjà plus vraiment un, puisque Christopher Rüping vient de conquérir les spectatrices et spectateurs du Maillon avec Das neue Leben (unplugged), première création du metteur en scène allemand à être présentée en France (cette proposition aventureuse parcourra les routes de notre pays la saison prochaine). Artiste associé au Schauspielhaus de Zurich en 2019/2020, le jeune artiste né à Hanovre, en 1985, signe avec ce projet un travail iconoclaste qui n’a rien d’une adaptation de l’œuvre dont il tire son titre. Conçue à partie de la Vita nova, mais aussi de la Divina Comedia, cette représentation unplugged — brute, directe, qui établit un lien de fraternité entre interprètes et publics — ne cherche pas à rendre compte des textes de Dante de manière classique ou universitaire. Elle vise plutôt à les porter jusqu’à nous en interrogeant, ici et maintenant, par le biais d’une théâtralité du présent, d’une théâtralité ancrée dans notre époque, quelques-uns des thèmes universels qui les nourrissent. Cette balade contemporaine donne corps à trois actes aux univers distincts et complémentaires, les trois actes d’un spectacle pointu, concret, généreux.

Quand Dante croise Britney Spears, Meat Loaf, The Blaze…

Pour commencer, Christopher Rüping nous ouvre les portes de la Vita nova, œuvre de jeunesse qui revient sur la vie de Dante et l’amour platonique qui l’unit à Béatrice, être idéalisé que l’auteur florentin rencontre pour la première fois alors qu’ils avaient tous deux neuf ans. Disparue en pleine jeunesse, Béatrice restera pour lui une figure de projection et d’inspiration. Puis vient le moment de traverser les neufs cercles de L’Enfer par le biais d’une transe ténébreuse, scène sans texte magnifiquement introspective. Enfin, lors du dernier acte, la grande comédienne belge Viviane De Muynck entre sur le plateau. Dans la peau de Béatrice, elle rejoint ses quatre jeunes partenaires (William Cooper, Henni Jörissen, Damian Rebgetz et Anne Rietmeijer, tous quatre impressionnants d’authenticité) pour guider Dante du purgatoire aux sphères célestes. Nous voici au Paradis. En deux heures, nous aurons ressenti les pulsations de l’amour, de la mort, de la vieillesse, de la nostalgie, de la pensée poétique. Nous aurons entendu cette écriture du tournant du XIIIème siècle se mêler, avec une délicieuse malice, à des chansons de Whitney Houston, Britney Spears, Meat Loaf, The Blaze, Natasha Bedingfield. Nous aurons ri et nous aurons été émus, touchés par une promenade théâtrale d’une intelligence simple et sensible. Ode à l’humour et à l’esprit de consolation, remède aux ressassements de la mélancolie, cette promenade nous aura nourris et mis en mouvement.

Manuel Piolat Soleymat