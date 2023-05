Les 23e Rencontres musicales de Vézelay mettent l’accent sur la musique anglaise

L’édition 2023 des Rencontres de Vézelay met l’accent sur la musique anglaise et voit le début de la résidence des Métaboles à la Cité de la Voix.

Jérôme Corréas et Les Paladins ouvrent le festival par un pont entre les répertoires comme les affectionnent les Rencontres musicales de Vézelay : l’ensemble baroque fait se rencontrer Purcell et Les Beatles. La musique anglaise est ainsi à l’honneur dans cette édition 2023. Dans le cadre du 400e anniversaire de mort de Byrd, Robin Pharo et l’Ensemble Près de votre oreille donnent la Messe à quatre voix le 26 août, et le soir, le Tenebrae Choir interprète la fresque inspirée par les Chemins de Saint-Jacques, Path of Miracles, que l’ensemble a commandée en 2005 à Joby Talbot. Louis-Noël Bestion de Camboulas et Les Surprises font la clôture avec les Grandes Odes de Blow et Purcell. L’Angleterre est également au menu du concert de Léo Warynski avec son ensemble Les Métaboles le 25, qui vient d’entrer en résidence à la Cité de la Voix, dans une mise en regard des époques. Tallis dialogue avec Tutto in una volta de Filidei, une transcription de l’Adagietto de Mahler par Pesson et le Concerto pour choeur de Schnittke.

Gilles Charlassier