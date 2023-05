Arcadi Volodos joue Mompou, Liszt et Scriabine, dans un récital en hommage à Alicia de Larrocha.

Alicia de Larrocha aurait eu 100 ans en 2023. Pour lui rendre hommage, Arcadi Volodos interprète Mompou, l’un de ses compositeurs de prédilection, avec lequel la pianiste espagnole entretint une longue amitié – elle fut dédicataire de plusieurs de ses pièces. Musicien en marge des courants esthétiques de son temps, Mompou pratique une écriture suggestive et décantée, sensible dès les Scènes d’enfants, cycle de jeunesse au titre schumannien, inspiré par les souvenirs de chansons populaires catalanes, et qui trouve sa quintessence dans le chef-d’œuvre de la maturité, Musica callada, recueil de 28 miniatures dont Arcadi Volodos est aujourd’hui l’un des meilleurs ambassadeurs. Le soin avec lequel le pianiste russe élabore ses programmes se reflète dans la mise en regard avec Scriabine, qui fascinait Mompou, et dont Arcadi Volodos propose un condensé, depuis les premiers Préludes et Études jusqu’à l’inspiration mystique des derniers poèmes pour piano, récapitulée dans l’emblématique Vers la flamme.

Gilles Charlassier