Le Midsummer Festival renoue avec le dialogue franco-britannique

Après les difficultés liées à la pandémie, l’édition 2023 renoue pleinement avec le dialogue franco-britannique, inscrit au cœur de son identité.

L’ouverture avec Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances dans un programme autour de Charles II constitue un clin d’œil savoureux au récent couronnement de Charles III, qui plus est au Centre culturel de l’Entente Cordiale d’Hardelot. La musique de la cour de Charles II porte l’empreinte de son exil à la cour de Louis XIV et fait converser les traditions des deux pays. Le 400e anniversaire de la mort de Blow est l’un des autres jalons du festival : le 24 juin, le Trio Musica Humana joue la Messe à trois voix et des motets, tandis que le 1er juillet Robin Pharo et son Ensemble Près de votre oreille font revivre la Messe à quatre voix. Le concert Haendel autour du Duc de Chandos par Jonathan Cohen et Arcangelo signe le retour des musiciens britanniques. Enfin, la recréation de l’opéra parodique Médée et Jason par Louis-Noël Bestion de Camboulas et Les Surprises fait revivre un avatar d’un genre florissant à l’ère baroque dans une coproduction de poche mise en scène par Pierre Lebon, idéale pour les salles intimes comme le Théâtre élisabéthain d’Hardelot.

Gilles Charlassier