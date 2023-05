Diana Tishchenko en récital accompagné par le pianiste José Gallardo

La violoniste ukrainienne Diana Tishchenko, sélectionnée dans le cadre du programme « Rising Stars », propose un récital contrasté, accompagné par le pianiste José Gallardo.

La série « Rising Stars » met en avant, depuis près de trente ans, des artistes choisis par les grandes salles européennes réunies au sein de l’European Concert Hall Organisation. Choix conjoint de la Philharmonie de Paris et de la Casa da Música de Porto, la violoniste Diana Tishchenko, née en 1990 en Crimée, est précédée d’une belle réputation établie par les concours internationaux (1er Prix au Concours Long-Thibaud 2018). Le beau programme qu’elle donne à la Cité de la musique associe deux classiques propres à mettre en valeur les sonorités de son Stradivarius (la Sonate « à Kreutzer » de Beethoven et la Fantaisie en ut majeur de Schubert) aux arrangements du Porgy and Bess de Gershwin par le violoniste Igor Frolov ainsi qu’à une création méditative et virtuose du Portugais Vasco Mendonça.

Jean-Guillaume Lebrun