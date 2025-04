Le vétéran angolais Bonga est une figure incontournable.

C’était en 1972. À l’époque, personne ne parlait de world music, tout le monde rêvait de jours meilleurs pour l’Afrique. C’est ainsi que Bonga est entré dans l’histoire du monde de la musique avec un disque manifeste, Bonga 72, une collection de chansons douces-amères sur laquelle l’abîme de sa voix fait merveille. À l’époque, il entre tout autant en résistance, contre le colon portugais, bientôt contre le néocolonialisme sous toutes ses formes, contre l’oppression de toutes les couleurs. Mais lorsqu’il prend le micro, son timbre doux-amer invite malgré tout à une irrésisitible envie de danser… Sodade sodade… L’ancien petit gars des faubourgs de Luanda enregistra justement Saudade, un titre emprunté à la tradition, dès 1974, lors d’un second disque tout aussi merveilleux. Depuis, il n’a cessé de tremper sa plume dans l’acide. Un demi-siècle et bien des disques plus tard, ces sensuelles sembas aux faux airs de blues, histoires d’exil, de péril, d’amour aussi, ont des accents d’éternel.

Jacques Denis