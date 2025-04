Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés : l’esprit des lieux

On connait les atouts de ce festival : proposer des concerts de haute volée dans des lieux de la Rive Gauche qui ne sont pas consacrés au jazz habituellement, offrant un cadre atypique à l’oreille comme à l’œil.

Cette édition ne déroge pas à la règle et se déploie pendant une semaine dans un éventail de salles qui participent de l’envie de s’y déplacer. Elle commence en bonne compagnie, le 12 mai, au théâtre de l’Odéon, avec le duo de la chanteuse Youn Sun Nah et du pianiste Bojan Z, et se termine le 19 au théâtre de l’Alliance Française avec la pianiste Leila Olivesi qui présente sa nouvelle « African Rhapsody » pour octet.

Église, théâtre, mairie…

Entre les deux, le festival aura accueilli du beau monde : le projet Poetic Ways en forme de all-stars avec, notamment, la chanteuse Celia Kameni et la batteuse Anne Paceo, le 13 à la Monnaie de Paris ; la chanteuse Charlotte Planchou et « l’Odyssée » du pianiste Paul Lay le 14 à l’Alliance Française ; le quatuor Ébène et Xavier Tribolet en l’église Saint-Germain-des-Prés le 15 ; le pianiste azéri Etibar Asadli suivi du nouveau groupe de Yaron Herman (avec, exceptionnellement, ses deux saxophonistes Maria Grand et Alexandra Grimal réunies), à la Maison de l’Océan le 16 ; le duo de Pierre-François Blanchard et Thomas Savy à la mairie du VIe arrondissement ainsi qu’un ciné-concert de Guillaume Perret sur le documentaire Seize Levers de soleil consacré au spationaute — et saxophoniste amateur, jusqu’en orbite ! — Thomas Pesquet le 17.

Vincent Bessières