Fabrice Moreau présente « Ignorant as the Dawn »

Confronté à la perte d’un sideman, le batteur compositeur Fabrice Moreau poursuit sa quête musicale, tout en élégance, pudeur et exploration.

Musicien qui cultive l’exigence du geste et ses talents de coloriste délicat depuis son poste de batteur, Fabrice Moreau dirigeait avec fidélité depuis plus de sept ans un quintet formé avec Ricardo Izquierdo au saxophone ténor, Nelson Veras à la guitare, Jozef Dumoulin au piano et Mátyás Szandai à la contrebasse, avec lequel il avait signé deux disques et donné de nombreux concerts. Confronté au décès soudain de Mátyás Szandai, il a fait le choix de ne pas esquiver ce coup brutal du destin en ne remplaçant pas le musicien disparu, en assumant la nouvelle configuration de son groupe, sans basse, ainsi que le vide laissé dans le registre grave. Son groupe s’en trouve plus aérien, par la force des choses, et toujours convaincant, comme le prouve son nouvel album Ignorant as the Dawn dont il célèbre au Triton la sortie.

Vincent Bessières