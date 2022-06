L’enfant et les sortilèges de Ravel, mise en scène de Gerold Schumann

Gerold Schumann et le Théâtre de la vallée adaptent L’enfant et les sortilèges dans une version de poche, avec chant et danse, à hauteur d’enfant.

Créée en 1925 à l’Opéra de Monte-Carlo sur un livret de Colette, la fantaisie lyrique de Ravel L’enfant et les sortilèges place un jeune enfant au milieu des objets et des êtres que ses caprices maltraitent. Si pour cette révolte onirique Ravel a composé une partition chatoyante de voix et de timbres instrumentaux, Gerold Schumann et le Théâtre de la vallée font, un siècle plus tard, le pari d’une condensation initiatique contemporaine à destination du public de l’âge du personnage principal de l’opéra, celui des premiers apprentissages de l’école et de la vie en société, ou, pour reprendre un vocabulaire psychanalytique, du passage de la tyrannie du principe du plaisir à l’intégration progressive de celui de réalité.

La magie musicale comme initiation

Dans un tel format de poche, l’ensemble des rôles chantés sont assumés par une mezzo, Charlotte Schumann, qui, par le truchement d’une marionnette représentant l’Enfant, peut se dédoubler, et, dans la veine des effets de miroir des spectacles pour enfants, favoriser la compréhension et l’identification des petits à l’ensemble des personnages. L’incarnation des choses et des animaux est secondée par une danseuse. De l’inimitable invention orchestrale de Ravel, Bruno Bianchi a choisi de retenir la quintessence féerique par une réduction où le clavier du piano numérique retranscrit la trame harmonique et rythmique, que des instruments acoustiques viennent enrichir de chants, contre-chants et improvisations, dans une hybridation pédagogique que la compagnie prolonge également par diverses actions culturelles.

Gilles Charlassier