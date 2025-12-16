À l’occasion de la sortie de l’album Quinto Mundo, le combo franco-chilien Cumbia Chicharra vient faire danser les quartiers Nord de Paris.

C’est déjà le cinquième album de la Cumbia Chicharra, un ensemble de huit artistes qui ont choisi de mettre la focale sur la danse : la cumbia bien entendu, les musiques sud-américaines aussi, mais encore des passages plus afrobeat, dub, funk, hip-hop… C’est tout l’à propos de leur récent recueil, interprété en prises directes, mixé live. Quinto Mundo confirme ce désir de fusion, aux confins de bien des univers, telle une galaxie qui peut aussi bien faire résonner les tambours colombiens que les claviers en mode orientaux, qui incite à danser comme à panser le monde actuel. Autrement dit une invitation à se bouger en ces temps pour le moins troublants.

Jacques Denis