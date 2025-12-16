La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Jazz / Musiques - Agenda

« Quinto Mundo », nouvel album de l’ensemble Cumbia Chicharra

©Légende photo : Cumbia Chicharra, un combo propice à vous faire bien suer. © Hugo Massa
Studio de l’Ermitage

Publié le 16 décembre 2025 - N° 339

À l’occasion de la sortie de l’album Quinto Mundo, le combo franco-chilien Cumbia Chicharra vient faire danser les quartiers Nord de Paris.

C’est déjà le cinquième album de la Cumbia Chicharra, un ensemble de huit artistes qui ont choisi de mettre la focale sur la danse : la cumbia bien entendu, les musiques sud-américaines aussi, mais encore des passages plus afrobeat, dub, funk, hip-hop… C’est tout l’à propos de leur récent recueil, interprété en prises directes, mixé live. Quinto Mundo confirme ce désir de fusion, aux confins de bien des univers, telle une galaxie qui peut aussi bien faire résonner les tambours colombiens que les claviers en mode orientaux, qui incite à danser comme à panser le monde actuel. Autrement dit une invitation à se bouger en ces temps pour le moins troublants.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Cumbia Chicharra
du vendredi 9 janvier 2026 au vendredi 9 janvier 2026
Studio de l'Ermitage
Studio de l’Ermitage, rue de l’Ermitage, 75020 Paris.

à 20h30. Tél. : 01 44 62 02 86.

