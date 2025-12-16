La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

La diva du fado Mariza en concert unique à la Seine Musicale

La diva du fado Mariza en concert unique à la Seine Musicale - Critique sortie Jazz / Musiques Boulogne-Billancourt La Seine Musicale
©@eduardo_ramos_fotos
@eduardo_ramos_fotos

La Seine Musicale

Publié le 16 décembre 2025 - N° 339

Mariza est l’une des ultimes divas du fado, qui a pris ses quartiers privilégiés à Paris. De quoi nous réchauffer à l’heure de l’hiver. 

La voilà de retour, comme toujours. La capitale lui a souvent prêté l’attention nécessaire pour apprécier sa manière d’honorer cette musique dont l’histoire s’écrit au féminin, de l’incomparable Amàlia à la plus jeune Carminho. Née en 1973 au Mozambique, Mariza en est l’une des héritières, ayant emprunté en 2020 les voies de celle dont le nom complet était Amália da Piedade Rebordão Rodrigues. Si elle a su s’inscrire dans ce sillon séculaire, Mariza en écrit aussi un chapitre original, y apportant des teintes polychromes de son identité créole :  jazz, blues, hip-hop, bossa nova, autant de styles qui confèrent un caractère bien particulier à son œuvre, résolument encrée dans une urbanité post-moderne.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Mariza
du samedi 24 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026
La Seine Musicale
La Seine musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

à 20h30. Tél. : 01 74 34 54 00.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

Raul Refree & Maria Mazzotta
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire