La diva du fado Mariza en concert unique à la Seine Musicale

Mariza est l’une des ultimes divas du fado, qui a pris ses quartiers privilégiés à Paris. De quoi nous réchauffer à l’heure de l’hiver.

La voilà de retour, comme toujours. La capitale lui a souvent prêté l’attention nécessaire pour apprécier sa manière d’honorer cette musique dont l’histoire s’écrit au féminin, de l’incomparable Amàlia à la plus jeune Carminho. Née en 1973 au Mozambique, Mariza en est l’une des héritières, ayant emprunté en 2020 les voies de celle dont le nom complet était Amália da Piedade Rebordão Rodrigues. Si elle a su s’inscrire dans ce sillon séculaire, Mariza en écrit aussi un chapitre original, y apportant des teintes polychromes de son identité créole : jazz, blues, hip-hop, bossa nova, autant de styles qui confèrent un caractère bien particulier à son œuvre, résolument encrée dans une urbanité post-moderne.

Jacques Denis