Le Souffleur est une pièce de théâtre écrite par Emmanuel Vacca, mise en scène et interprétée par Paolo Crocco. Elle raconte l’histoire d’Ildebrando Biribò, souffleur de la première représentation de Cyrano de Bergerac en 1897, retrouvé mort dans son trou à la fin de cette soirée.

À travers ce personnage d’homme passionné par le théâtre, Le Souffleur est une déclaration d’amour à l’art dramatique. Revenu d’entre les morts le temps d’une représentation, Ildebrando Biribò se lance dans un monologue dans lequel il distille des morceaux de son existence, mais aussi ses réflexions sur la vie, la mort et le théâtre. La mise en scène s’appuie sur une scénographie simple, avec une malle au centre de la scène qui symbolise à la fois le trou du souffleur et le cercueil. Le jeu du comédien est ainsi mis en avant : l’interprétation de Paolo Crocco constitue le pivot autour duquel s’articule cette pièce, qui dépend de l’énergie et de la sincérité du comédien. Un hommage poignant au théâtre et à ceux qui le font.

Mathieu Dochtermann