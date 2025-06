Chaque création de Matthias Lefèvre est une invitation à l’exploration collective d’enjeux sociétaux brûlants. Cette nouvelle pièce, entre récit fictif et documentaire, ne fait pas exception à la règle. La condition des travailleurs immigrés à Dubaï, au cœur du sujet, sollicite une réflexion d’une portée universelle sur le sens et la valeur du travail.

« J’ai rencontré l’autrice, Rebecca Vaissermann, à l’occasion d’une audition au Conservatoire à Paris. Avec 49 Degrés, elle avait été lauréate de l’appel à textes du Collectif Lumière d’août et de l’aide à la création d’Artcena. Elle cherchait toujours un metteur en scène. J’ai lu son texte. Et j’en ai eu des frissons. C’est le texte le plus complexe et le plus délicat auquel je n’ai jamais été confronté sur ce thème. J’ai pris le temps, deux ans, pour réfléchir à la forme scénique qu’il pourrait prendre. 49 degrés nous plonge au cœur d’un monde où l’industrie a pris le dessus, où les droits humains sont négligés au profit de l’argent. Dans la pièce personne ne se parle, chacun et chacune raconte, décrit, déclame, se révolte mais aucun dialogue n’est mis en place.

Un spectacle physique et engagé

En regardant vers les pays du Golfe, en pointant du doigt un système où certains êtres parmi les plus pauvres, les plus démunis, sont réduits à l’état de marchandise, la pièce nous invite à nous interroger sur nos propres mœurs, et plus particulièrement sur notre rapport au travail. Le texte laisse une grande place à la création scénique. J’ai notamment invité le chorégraphe québéco-brésilien Jadson Caldeira à créer une importante partition corporelle. Originaires de quatre continents différents, les quatre interprètes au plateau, dont je suis, avons travaillé de concert au même titre que les concepteurs lumière, son, décor, costumes, à faire ce théâtre, métaphorique et métonymique, que Peter Brook appelait de ses vœux. Je désire mettre en jeu un spectacle pluridisciplinaire audacieux, physique et engagé qui, tout en étant ancré dans une réalité locale, parle à une humanité partagée. »

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens