Seul sur scène, sous la direction de Séverine Vincent, le comédien Pierre Forest incarne Tony, un « Robin Crusoé citadin » qui gagne sa vie comme gardien dans un immeuble de logements sociaux. Ce récit de vie plein d’humanité est l’œuvre de l’autrice Aude de Tocqueville.

Tony est en fin de carrière, à deux doigts de la retraite. Face à une hiérarchie qui lui fait comprendre qu’il ne vaut plus grand-chose, qu’il est temps pour lui de laisser sa place, ce gardien au grand cœur fait le bilan de son existence. Il raconte son travail, ses amours, son enfance en Algérie… « J’ai créé un personnage de gardien solitaire qui est, par sa seule présence, plus qu’une incarnation de sa fonction, l’âme de l’immeuble, fait observer Aude de Tocqueville. Il me semble que ce métier invisible (…), confidentiel, parfois dramatique, toujours profondément humain, nous renvoie par effet de miroir à nos peurs, à nos égoïsmes, mais aussi à la générosité de nos semblables. » À travers ce monologue entre humour et sensibilité, l’écrivaine cherche à faire « passer la lumière là où elle peine à s’immiscer ».

Manuel Piolat Soleymat