Seconde création de la Compagnie parisienne Les Poulbots, Le Secret des ombres revient cette année à Présence Pasteur. Une pièce de Grégory Bellanger sur le libre arbitre et la transmission.

Christopher Bayemi, Grégory Bellanger, Clara Leduc, Léa Marie-Saint-Germain, Bastien Spiteri. Ils sont cinq sur scène pour nous faire voyager dans une pièce entre présent et passé. Une pièce au sein de laquelle un fils, Christian, découvre à la mort de son père, Marcel, que ce dernier a côtoyé des grandes figures de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Une photo datant de 1940 en atteste. Pour en savoir plus sur celui qui vient de disparaître, Christian se lance dans une enquête et exhume les secrets de Marcel. Il met au jour « les ombres qui planent sur son histoire familiale » et nous plonge dans un récit à suspens.

Un destin extraordinaire

Écrite par Grégory Bellanger, Le Secret des ombres prend sa source dans l’existence personnelle de l’auteur et comédien qui, un jour, s’est intéressé au passé de son grand-père. « Cette recherche autour de mon grand-père m’a obligé à me pencher sur une période incroyable de notre histoire contemporaine, explique-t-il. Une période trop peu connue [par] les nouvelles générations. Une période où la France était occupée par des idéologies extrémistes et où les français, perdus, manipulés, ont eu des difficultés à réagir et à se mobiliser. » Mise en scène par Léa Marie-Saint-Germain et Adrienne Ollé, cette pièce cherche à nous faire entrer de façon sensible et intimiste au sein d’un destin extraordinaire.

Manuel Piolat Soleymat