Le Quatuor Voce dans Ravel : Poétiques de l’instant

Après Debussy, Ravel : le fantastique Quatuor Voce poursuit son exploration du répertoire français.

Sous le titre « Poétiques de l’instant », le Quatuor Voce s’est lancé dans un passionnant projet, qui prend aujourd’hui la forme d’un diptyque discographique (sur le label Alpha). Après un premier volume consacré à Debussy, offrant au passage la version moderne de référence du Quatuor en sol mineur, le second est dévolu à Ravel, avec un programme dévoilé à l’occasion de deux concerts. Bâtis autour du Quatuor de Ravel, on y retrouve également les Voce en formation « augmentée » avec la flûtiste Juliette Hurel, le clarinettiste Rémi Delangle et le harpiste Emmanuel Ceysson pour une transcription par ce dernier de la suite Ma Mère l’Oye et pour le rare septuor Introduction et allegro. Le 3 juin à Vendôme – où le quatuor reviendra en juillet pour son festival annuel – Debussy sera aussi de la fête (Sonate pour flûte, alto et harpe). À l’Opéra Bastille le lendemain, ce sera au tour du Quatuor n° 5 de Bruno Mantovani, créé par le Quatuor Voce en 2021 et hommage assumé à Ravel.

Jean-Guillaume Lebrun