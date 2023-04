Le Musée de l’Armée présente un cycle « L’Homme et le Sacré », de la Renaissance à la création contemporaine

Le Musée de l’Armée présente un cycle de cinq concerts autour du thème « L’Homme et le Sacré », de la Renaissance à la création contemporaine.

Si le premier concert du cycle est articulé autour de Poulenc, avec les Litanies de la Vierge noire, le Gloria et le Concerto pour orgue en sol mineur sous les doigts du compositeur Thierry Escaich, l’Ouverture des Huguenots de Meyerbeer qui sert d’incipit en résume le principal fil conducteur : les guerres de religion auxquelles le Musée de l’Armée consacre une exposition temporaire. L’Ensemble Clément Janequin fait revivre le 5 juin la traduction musicale des controverses et du conflit en une joute où les catholiques reprennent les psaumes des Réformés tandis que les protestants parodient les chansons à la mode dans le camp adverse. Le 12, les musiciens de La Rêveuse et Benjamin Lazar, récitant des poèmes de l’époque, prolongent ce panorama musical et littéraire. L’écho contemporain et œcuménique de la thématique s’illustre avec les deux programmes confiés à l’Orchestre de la Garde Républicaine : le 23 mai, Luminarium, 27 fragments de musique du monde, de Maratka, répond aux pages de la Renaissance, tandis que le 1er juin est créé le mélodrame de Marc-Olivier Dupin inspiré par la Légende des siècles de Hugo.

Gilles Charlassier