Après Pop Corn Protocole qui questionnait la manipulation du vivant à travers la filière du maïs, Annabelle Chambon et Cédric Charron reviennent avec SSSSSSSWELL, une pièce performance qui interroge la manipulation de nos cerveaux à l’heure de l’injonction au bien-être et du complotisme.

Quel est le propos de votre nouvelle création ?

Cédric Charron : Nous sommes partis pour SSSSSSSWELL du constat que les injonctions autours du corps se font de plus en plus pressantes, que nous sommes dans une ère où l’on se doit d’investir dans le bien-être.

Annabelle Chambon : Ce peut être un bien-être esthétique, spirituel, trouvé dans des pratiques somatiques ou par des adhésions à des communautés de pensée. On se rapproche du complotisme qui a les mêmes rouages, les mêmes dérives.

C.C. : Via ces phénomènes d’adhésion nous nous sommes questionnés sur la manipulation de nos cerveaux. Qu’il s’agisse de complotisme ou de certaines pratiques de bien-être la finalité est très mercantile. Comment certaines personnes procèdent-elles pour avoir de plus en plus d’adeptes vers qui répandre leurs « vérités » ?

Comment avez-vous orienté vos recherches par rapport à ces phénomènes ?

A.C. : Nous nous sommes intéressés à la façon dont les programmes d’exercice physique sont apparus ces 40 ou 50 dernières années. Nous nous sommes penchés par exemple sur Gabrielle Roth et sa danse des 5 rythmes : une espèce de libération du corps par la musique. Elle a été l’une des premières à imprimer des disques vinyles où elle guidait les gens pendant une heure de pratique somatique. Nous sommes également passés par Véronique et Davina qui représente vraiment l’arrivée de la gym à la maison. Nous avons aussi travaillé sur les méthodes de manipulation utilisées par les gourous, de l’approche jusqu’à l’aliénation en passant par la séduction.

Quelle forme va prendre cette performance ?

A.C. : Ce projet va être décliné en un format pour le théâtre et un format pour les espaces publics. Dans l’espace public, nous allons proposer aux gens de participer physiquement. Nous allons les munir de casques audio à différents canaux, diffusant de la musique et du texte. Les passants n’auront donc pas accès à la totalité de la chose, ce qui donnera l’impression d’une communauté secrète.

C.C. : Pour la version théâtre, nous ne chercherons pas nous plus une position contemplative. Nous partirons du principe que toutes les personnes qui viendront seront considérées comme des adeptes, et donc potentiellement manipulées.

Propos recueillis par Delphine Baffour