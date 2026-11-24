Avec Le petit garçon avec une ombre d’oiseau, Muriel Mayette-Holtz et Anne Sibran collaborent pour créer une œuvre théâtrale adressée à la jeunesse. Ce conte écrit pour la scène, symboliste et onirique, est un récit d’initiation autour d’un jeune personnage qui prend son autonomie.

On dit, dans la langue courante, « prendre son envol ». C’est sans doute dans cette jolie métaphore que s’enracine l’aventure du jeune Abezou’ch, un enfant qui vit avec sa grand-mère, et à qui poussent des ailes. Ou, pour être exact, pousse une ombre nouvelle, dotée d’ailes, puisqu’il s’agit de l’ombre d’un oiseau. D’abord objet de honte, ce double qui s’attache à ses pas va être le déclencheur d’un voyage qui, l’arrachant à son foyer, lui permet de se confronter au monde et de grandir. En somme, il s’agit d’un récit d’émancipation dont la construction, fondée sur des tropes classiques, a le mérite de la solidité et de la clarté. Le projet est de créer une œuvre pour le jeune public – le spectacle est annoncé à partir de 10 ans – qui ne lui fasse pas l’insulte de tout simplifier et de tout expliquer, mais lui propose une poésie peut-être en partie insaisissable, une déclinaison de thèmes universels sous une forme moderne, presque surréaliste.

Un conte initiatique sur l’arrachement avec un traitement contemporain

Cette histoire articulant des éléments tirés de la matière classique des contes recevra un traitement original, à la table comme à la scène. Côté texte, et donc langue, c’est Anne Sibran qui manie la plume, et on lui connaît une écriture puissante et poétique, sensuelle et presque primale. Nul doute que son verbe saura trouver ce qu’il faut de poésie pour habiller ces archétypes d’un manteau d’élégance et de mystère. Côté scène, Muriel Mayette-Holtz entend convoquer des ombres et des masques, une galerie de personnages qui portent dans leur forme même leur caractère symbolique. Faisant toute confiance aux jeunes spectateurs, elle entoure le protagoniste de l’histoire de figures à la limite de l’abstrait, dans une mise en scène à mi-chemin entre le réel et l’onirique. La scénographie sera confiée à Rudy Sabounghi, qui travaille une proposition dépouillée, à la fois naïve et abstraite, un tableau construit autour d’un arbre-échelles qui est, lui aussi, porteur d’une évidente métaphore.

Mathieu Dochtermann