Comme chaque automne, les Grands Prix de littérature dramatique et littérature dramatique jeunesse ont été décernés, sous l’égide d’ARTCENA, dans l’enceinte du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Les deux textes récompensés sont Strokes de Hakim Bah (Quartett éditions) et Sens la foudre sous ma peau de Catherine Verlaguet (Lansman Éditeur).

C’était le 2 novembre dernier, sur la scène du grand théâtre du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Après qu’un groupe d’élèves de l’institution parisienne (préparé par l’un de leurs professeurs, le comédien Mounir Margoum) a lu des extraits des six textes finalistes des Grands Prix 2026, les titres des deux œuvres lauréates ont été révélés. Il s’agit, pour le Grand Prix de littérature dramatique, de Strokes de Hakim Bah (publié par Quartett éditions) et, pour le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse, de Sens la foudre sous ma peau de Catherine Verlaguet (publié par Lansman Editeur). Consacrées par les quatorze membres d’un jury présidé par la directrice de la Maison des Métallos, Alice Vivier, ces deux pièces ont été choisies au détriment des textes de Jean d’Amérique (Avilir les ténèbres, Éditions Théâtrales), Nicolas Doutey (Dialogue avec ce qui se passe, esse que éditions), Laurie Guin (L’Hacienda, Éditions Tapuscrit / Théâtre Ouvert) et Samaële Steiner (Aussi loin que possible, Éditions Théâtrales Jeunesse).

Des pièces à jouer, mais aussi à lire

Originaire de Guinée, où il est né en 1987, Hakim Bah est à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Dans Strokes, il s’empare du destin tragique d’Amadou Diallo, un jeune Guinéen tué par quatre policiers new-yorkais, en 1999. Partant de cette bavure, il fait s’entrecroiser diverses voix pour composer « une œuvre de mémoire et de dénonciation » visant à faire entendre « ce qui reste souvent silencieux : la peur, le déracinement, le deuil et la colère ». Quant à Catherine Verlaguet (autrice née en 1977, à Chinon), elle interroge, dans Sens la foudre sous ma peau, la naissance du désir chez les adolescentes et adolescents. Fruit d’une commande de Léone Louis, directrice de la compagnie réunionnaise Baba Sifon, cette œuvre creuse également une analogie entre l’existence de son personnage principal, une professeure de français réunionnaise travaillant à Marseille, et l’histoire de l’île dont elle est originaire. Cette remise des Grands Prix a aussi été l’occasion, pour deux associations, de décerner leurs coups de cœur. Des jeunes et des lettres a distingué L’Hacienda et Sens la foudre sous ma peau ; le Pass Culture, Strokes et Aussi loin que possible.

Manuel Piolat Soleymat