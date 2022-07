Le Petit Chaperon rouge, petite forme d’après le texte de Joël Pommerat, mise en scène et interprétation Réjane Batard et Thierry Vennesson

La Compagnie Locus Solus propose une forme courte du Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat. La mise en scène est astucieuse, mais se limite à une version réductrice de la pièce. Un spectacle destiné au très jeune public.

Deux ahuris sortent d’une bâche grise. Après avoir grignoté du bout des lèvres deux carottes, ils s’attaquent au fameux « Il était une fois… » et débutent la lecture d’un texte qu’on reconnait d’emblée. Une petite fille. La maman de la petite fille. Et la maman de la maman de la petite fille. Le plateau se (dé)construit à vue entre planches et poteaux de bois, ces éléments devenant tour à tour une table, les arbres de la forêt ou la porte de la maison de la grand-mère. Réjane Batard et Thierry Vennesson interprètent à deux, dans ce décor assez inventif (ils signent également la mise en scène), différents rôles : la fillette, la grand-mère et une narratrice pour la première ; le loup et un narrateur pour le second.

Il était une fois…

L’histoire, on la connaît. La petite fille, qui veut se montrer courageuse, a obtenu de sa maman (très occupée, qui n’a pas le temps de jouer), qu’elle aille toute seule tenir compagnie à sa grand-mère (vieille et fatiguée) en lui portant un gâteau. Sur le chemin, elle croise le loup. Il arrive avant elle à la destination finale… Malheureusement, cette proposition trop courte, comme incomplète, ne parvient pas à faire naître la beauté singulière du texte de Pommerat. On ne saisit pas réellement la dimension poétique de cette version contemporaine du conte. Les spectateurs les plus grands resteront sur leur faim. Le spectacle est toutefois une valeur sûr pour faire (re)découvrir cette histoire aux plus petits.

Louise Chevillard