Famoudou Don Moye « Diaspora Express »

Le batteur percussionniste Famoudou Don Moye relie le jazz aux musiques du continent africain. À (re)découvrir.

Avant de venir vivre à Marseille, où il propose notamment des ateliers aux musiciens, Il fut longtemps l’un des piliers de l’Art Ensemble Of Chicago, l’historique formation aux confins du free jazz. Famoudou Don Moye est désormais aussi un habitué du Festival Sons d’Hiver, qui le convie cette fois avec un projet afro-diasporique. Le revoici à la manœuvre d’un octette pour une création en forme de voyage spacio-temporel, au cœur vibrant des traditions du continent africain. Somme toute, un bon trip, d’autant qu’en première partie, le saxophoniste James Brandon Lewis devrait à la tête de son quartette mettre le juste diapason à une soirée des plus recommandables.

Jacques Denis