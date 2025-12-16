La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Le légendaire batteur Famoudou Don Moye présente sa nouvelle création « Diaspora Express »

©Légende photo : Famoudou Don Moye, totémique batteur de l’Art Ensemble Of Chicago. © Margaux Rodrigues
Publié le 16 décembre 2025 - N° 339

Le batteur percussionniste Famoudou Don Moye relie le jazz aux musiques du continent africain. À (re)découvrir.

Avant de venir vivre à Marseille, où il propose notamment des ateliers aux musiciens, Il fut longtemps l’un des piliers de l’Art Ensemble Of Chicago, l’historique formation aux confins du free jazz. Famoudou Don Moye est désormais aussi un habitué du Festival Sons d’Hiver, qui le convie cette fois avec un projet afro-diasporique. Le revoici à la manœuvre d’un octette pour une création en forme de voyage spacio-temporel, au cœur vibrant des traditions du continent africain. Somme toute, un bon trip, d’autant qu’en première partie, le saxophoniste James Brandon Lewis devrait à la tête de son quartette mettre le juste diapason à une soirée des plus recommandables.

 

Jacques Denis 

A propos de l'événement

Famoudou Don Moye « Diaspora Express »
du samedi 31 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026
Théâtre Jacques-Carat
Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon, 94230 Cachan.

à 20h30. Tél. : 01 45 47 72 41.

