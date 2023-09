« Le Jour J de Mademoiselle B. » de Gabriel F.

S’inspirant du roman graphique de Marco Michelângelo, l’auteur, metteur en scène et comédien Gabriel F. rend hommage à la magie du théâtre.

Originaire de Brésil, Gabriel F. n’est pas un inconnu en France. On a notamment pu le voir, en 2019, dans le remarquable Candide d’Arnaud Meunier. Aujourd’hui, accompagné de l’illustrateur et musicien Marco Michelângelo, ainsi que du danseur et chorégraphe Martí Güell, il signe Le Jour J de Mademoiselle B., « un conte sur la peur et le courage, la force et la fragilité, la célébrité et l’anonymat, les difficultés de la vie réelle et le pouvoir de guérison de la fiction ». Dans ce spectacle pour tous publics à partir de huit ans, il incarne une actrice qui, après avoir connu la gloire, a pris ses distances avec la scène. Une dizaine d’années plus tard, Mademoiselle B. décide de remonter une dernière fois sur les planches pour une tournée d’adieux. Mais le jour de la première, elle se rend compte que le public est majoritairement composé d’enfants, dont elle a toujours eu peur. S’en suit un grand moment de trac et de vérité.

Manuel Piolat Soleymat