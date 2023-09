Au T2G, centre dramatique national auquel il est associé, le comédien et metteur en scène Jonathan Capdevielle fait exploser le didactisme déclamatoire du Caligula d’Albert Camus. Il crée un objet théâtral inspiré et inspirant qui met en jeu les contradictions de la liberté, les errances de la vérité, l’exercice du pouvoir…

Comme de nombreux écrivains de sa génération, il plaçait le théâtre au-dessus de tout. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1957, Albert Camus (1913-1960) n’aura finalement pas réussi à devenir le grand dramaturge qu’il aurait souhaité être. C’est l’une des quatre pièces qu’il a écrites (la première, dont il existe plusieurs versions, qui appartient au Cycle de l’absurde), que Jonathan Capdevielle porte à la scène au Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d’Automne. Pas sûr que l’auteur de L’Étranger aurait aimé la proposition protéiforme, débordante, organique qu’a imaginée le comédien et metteur en scène à partir de son Caligula. A l’opposé du style un peu guindé qui fait de ce théâtre une œuvre d’un autre temps, la représentation qui lui donne vie dépasse le seul champ des démonstrations et des idées pour explorer — très librement — les zones des confins et de la marge. Elle parle à nos sens et notre inconscient, use d’engloutissements, d’enjambements, déploie une drôlerie intrépide, montre et cache, décentre pour ouvrir la voie à des mystères et à des clairvoyances.

Un spectacle-monstre

Tout cela avec excès, mais sans esbroufe, à travers une justesse étonnante. En créant ce spectacle d’une grande force poétique, qui dévoile des tableaux sonores et corporels saisissants, Jonathan Capdevielle nous plonge au cœur d’une double dérive : celle d’un être enfermé dans les obsessions de sa condition ; celle d’un monde décadent et de la civilisation qui le façonne. Qui est le symptôme ? Qui est le mal ? Ici, l’aliénation tumultueuse de l’empereur romain (incarné par le metteur en scène) fait face aux convulsions et aux affaissements des patriciens qui forment son entourage. Ce maelström à la théâtralité exacerbée laisse fuser quantité de phrases sur la tyrannie, la justice, le pouvoir, la monstruosité, le choix, le bonheur…. Bénéficiant de la distance de jeu pleine d’engagement d’Adrien Barazzone, Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Anne Steffens et Jean-Philippe Valour, ce Caligula ose tout. Il frôle l’absurde, passe par le kitsch, se met à parler italien, assume ses envies et ses besoins d’absolu — entre grotesque, stupeur, violence — pour démolir les cadres et rêver d’impossible.

Manuel Piolat Soleymat