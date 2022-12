Hommage à Lalo Schifrin

L’Orchestre philharmonique de Radio France interprète un florilège des musiques de films et de séries du compositeur argentin.

Pianiste, arrangeur, chef d’orchestre, compositeur : Lalo Schifrin est un musicien complet qui a œuvré avec bonheur pendant plus de soixante ans dans les domaines du jazz et de la musique classique – et très souvent au carrefour de ces deux univers. Cependant, son nom reste avant tout attaché à l’image. Et ce n’est pas sans raison : il est l’auteur de quelques-uns des thèmes musicaux les plus entêtants du cinéma (Bullitt, Cool Hand Luke, The Fox, Dirty Harry, Rush Hour) et des séries télévisées (Mannix, Mission impossible) que l’Orchestre philharmonique de Radio France et quelques invités (dont le bandonéoniste Juanjo Mosalini) interprètent à l’occasion de son 90e anniversaire. Musique et cinéma toujours le lendemain, où sera tiré le grand écran du Studio 104 pour Berlin, symphonie d’une grande ville de Walther Ruttmann, avec une nouvelle partition de David Hudry (né en 1978).

Jean-Guillaume Lebrun