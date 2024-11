Teodor Currentzis dirige l’Orchestre de l’Opéra de Paris

Avec L’Oiseau de feu de Stravinsky puis Daphnis et Chloé et La Valse de Ravel, le chef russe revisite la révolution chorégraphique portée par les Ballets russes.

L’Oiseau de feu, créé à l’Opéra en 1909, est une véritable déflagration chorégraphique et musicale. Avec ses tableaux contrastés et son orchestration somptueuse tour à tour violente ou élégiaque, ce premier « ballet russe » de Stravinsky invente une formule hybride : c’est tout à fait un ballet mais en même temps une formidable œuvre de concert. Présent dans la salle, Ravel est subjugué et le souvenir de L’Oiseau de feu est bien présent dans l’orchestration de Daphnis et Chloé, à laquelle il ajoute même un chœur sans parole. La Valse complète le programme : une œuvre refusée par Diaghilev, le patron des Ballets russes. On peut le comprendre : cet hommage délirant à la valse viennoise est autant une apothéose qu’une mise à mort du genre.

Jean-Guillaume Lebrun