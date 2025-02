Après son succès à la dernière Biennale de la danse de Lyon, Le Grand Bal de la Compagnie Dyptik revient pour une tournée francilienne.

Que faire pour lutter contre notre isolement croissant, notre enfermement derrière des écrans ? Que faire lorsque les crises se multiplient, s’enchaînent à un rythme croissant, nous glacent, nous immobilisent ? Danser éperdument répondent en chœur Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, duo de chorégraphes à la tête de la compagnie Dyptik, avec leur spectacle Le Grand Bal. Huit danseurs et danseuses hip-hop s’animent. De l’ombre à la lumière ils se laissent emporter par une étrange fièvre chorégraphique, envahir par les puissantes pulsations qui traversent leurs corps de la tête aux pieds. Ils luttent et entrent dans une transe libératrice.

Delphine Baffour