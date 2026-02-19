Avec le festival Spring, la Normandie s’offre un mois de cirque

Un mois de cirque en Normandie ! Une promesse toujours tenue malgré les remous institutionnels, et l’œuvre d’une Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie qui réussit le déploiement de plus de 40 spectacles et 130 représentations.

À Spring, la roue tourne, et c’est un excellent signe : avec cette année un focus sur la roue Cyr, on prend la mesure de ce qu’un agrès peut faire à la création, à l’innovation, à l’imaginaire avec une belle diversité d’artistes qui s’en emparent. Depuis son élaboration par Daniel Cyr du cirque Eloize au début des années 90, cette petite cousine de la roue allemande, plus agile, a largement fait sa place dans les écoles et sur la scène. Mais aujourd’hui déjà, ses pleins et ses déliés témoignent d’une volonté de renouveler ses jolis tournoiements, et nous voilà face à des propositions artistiques audacieuses que le festival Spring met en avant. Lauréats circusnext 2025 avec In difference, Marica Marinoni et Jef Everaert ont créé l’événement avec un duo qui donne à la roue une place centrale, comme un troisième personnage. Elle parvient à matérialiser le lien entre ces deux êtres qui évoluent en dialogue sensible, au cœur de leurs singularités. Juan Ignacio Tula, qui nous avait marqués dans sa collaboration avec la même Marica Marinoni dans Lontano, revient ici dans un solo très personnel, avec une roue Cyr au poids et à la taille impressionnants. Il fallait bien cela pour symboliser les mécanismes d’enfermement, que l’artiste évoque sur le mode autofictionnel dans Sortir par la porte (une tentative d’évasion).

Donner du souffle à nos différences

L’autobiographie est également présente dans Commencer à exister, une création de David Gauchard à la mise en scène, en co-conception avec Martin Palisse et Stefan Kinsman. Ces deux artistes issus de deux héritages familiaux, culturels et artistiques différents, partagent leurs mémoires et font acte de mise en commun, cultivant le lien dans la différence.Des créations récentes parcourent cette édition du Festival Spring. Catharsis, de Marianna Boldini et Basile Forest, est une grande forme acrobatique et musicale au cadre coréen. Ensemble, ils disent l’histoire d’un couple : comment ils se sont littéralement tombés dessus, comment ils s’aiment, comment la relation bascule… Le tout matérialisé par l’élan du violoncelle et de l’accordéon, et le jeu dangereux de l’acrobatie. Antoine Linsale cultive quant à lui l’art du Drag et joue à fond, dans Bestiaire / Vestiaire, la carte du cabaret. Repas spectacle ou défilé de la fashion week, l’immersion est totale dans ce spectacle qui mêle acrobatie, danse, chant, effeuillage, design culinaire dans une ode à l’acceptation de soi et de l’Autre.

Nathalie Yokel