Dans Fidélité(s) ou la Panenka d’Hakimi, le metteur en scène Ali Esmili et l’autrice Mona El Yafi se basent sur la trajectoire du footballeur Achraf Hakimi pour imaginer le dilemme d’une jeune sportive : jouer pour la France ou le Maroc ?

Entre le metteur en scène Ali Esmili et l’autrice Mona El Yafi, il y a une évidence : celle d’une sensibilité commune liée à leurs origines et aux questions d’appartenance qu’elles suscitent chez eux. Né au Maroc et arrivé en France pour y faire ses études, le premier fonde en 2012 le Collectif des Trois Mulets composé d’acteurs franco-maghrébins et travaillant sur les questions liées à l’exil et l’immigration. La seconde est née en France mais entretient un rapport étroit avec ses origines libanaises et creuse elle aussi régulièrement des sujets proches de ceux d’Ali Esmili. Lequel commande alors à l’autrice un texte sur l’expérience des joueuses et joueurs de football binationaux, nombreux dans l’équipe nationale marocaine qui a terminé 4e lors de la Coupe du Monde 2022.

Une balle dans chaque pays

Comme l’indique le titre du spectacle d’Ali Esmili et Mona El Yafi, Fidélité(s) ou la Panenka d’Hakimi s’inspire de la figure du footballeur hispano-marocain Achraf Hakimi, qui grâce à une panenka – technique particulière pour tirer un penalty – fait gagner l’équipe marocaine lors d’un match de la coupe du monde. Comme la majorité des autres joueurs de cette équipe, il a rejoint celle-ci après avoir joué pour une équipe européenne – espagnole en l’occurrence. Le sentiment d’appartenance qu’interroge ce parcours est aussi au cœur du spectacle, dont Hakimi n’est pas le héros. Au centre de Fidélité(s) il y a Lila, 16 ans, jeune prodige du ballon rond à qui sont faites deux propositions : entrer dans l’équipe de France et rejoindre celle du Maroc. Ce dilemme est celui d’une génération de personnes nées ici mais dont la place est instable, fragile.

Anaïs Heluin