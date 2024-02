La Philharmonie de Paris présente à La Villette la nouvelle création très attendue du chorégraphe Benjamin Millepied et du compositeur Nico Muhly.

Retrouvailles au sommet entre le chorégraphe Benjamin Millepied et le compositeur Nico Muhly, les deux artistes travaillant à une création inédite, avec à l’orgue, Alexis Grizard de l’Ensemble Le Balcon. On ne sait pas grand-chose de cette œuvre, si ce n’est qu’elle serait peut-être la dernière pour le Los Angeles Dance Project, Benjamin Millepied étant revenu à Paris pour fonder, comme il l’a annoncé lors d’une conférence de presse en juin dernier, une nouvelle compagnie intitulée… Paris Dance Project ! En tout cas, c’est l’occasion pour le chorégraphe de présenter deux autres pièces créées en collaboration avec le compositeur américain Nico Muhly, son complice de longue date, puisqu’ils se sont connus en 2006, lors de la création d’Amoveo à l’Opéra de Paris, où il était à la fois chef d’orchestre et organiste. Depuis, le musicien déploie ses talents avec la frange la plus ambitieuse de la scène pop (Sufjan Stevens, Björk, Anohni) ou avec des opéras et des ballets – avec une fidélité sans faille à Benjamin Millepied.

Un événement parisien

Le public parisien pourra découvrir Triade, une chorégraphie pour deux couples, conçue lors d’un Hommage à Jerome Robbins pour l’Opéra de Paris en 2008. Ces deux duos sont bien sûr une allusion ou une réminiscence de Dances at a gathering de son mentor du New York City Ballet où il était danseur. Mais Nico Mulhy a pris la place de Chopin, et la danse est à la fois plus athlétique et plus désinvolte – façon West Side Story – enchaînant portés et étreintes dans une chorégraphie aussi musicale que sentimentale. Moving Parts (2012), dont le titre fait allusion aux panneaux flottants imaginés par l’artiste plasticien Christopher Wool, qui recadrent sans cesse la dynamique de la danse, est un ballet qui célèbre les merveilles du mouvement. C’est une prouesse technique joyeuse, divertissante et accessible à tous.

Agnès Izrine