Le chantre égyptien Abdullah Miniawy en trio inédit

Une voix et deux trombones, c’est dans cette formation pour le moins originale que se présente le chantre égyptien Abdullah Miniawy.

« En plaçant le trombone au centre, ça me projette dans une nouvelle lumière. » Le poète Abdullah Miniawy change de registre avec cette formule aux allures de défi, tel qu’entendu sur Peacok Dreams, son récent disque paru sur son propre label, qui varie les plaisirs, enchanteur tout acoustique comme accoucheur d’un entrelacs de bruits ésotériques. Et ce pour porter des paroles qui évoquent l’extase et l’ébullition, la stabilité et l’élan, la fusion et la séparation, la foi et l’athéisme… Soit dans le sillon de sa précédente formation, Le Cri du Caire, pour celui qui se révéla sur la place Tahrir, lors d’une révolution qui avorta. Depuis, installé en France, il affine sa plume, s’associant à bien des musiciens, Kamilya Jubran, Mehdi Haddab, et même les Corses d’A Filetta. Et désormais deux trombonistes au souffle inspirant : Robinson Khoury et Jules Boittin.

Jacques Denis