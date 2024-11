Inspiré par l’album fourmillant de vie de Claude Ponti, le Collectif Quatre Ailes nous emmène à la découverte de Mille secrets de poussins. Dans un dispositif où s’entrelacent joyeusement le mot, l’image, le jeu corporel et la bande sonore, le voyage célèbre le pouvoir infini des livres.

Quels facétieux poussins ! Ils ne tiennent pas en place, au point de quitter les pages du livre qui raconte leur histoire, qui deviennent toutes blanches… « Rendez-moi les mots », demande le raconteur d’histoires, qui part à la chasse aux poussins au cœur de sa bibliothèque. Alors on les entend au creux d’une page, on les voit qui s’élancent et abattent les frontières, on les découvre dans leur rigolote fantaisie, emplie de turbulence et de surgissements. Tout est possible ! Ni les limites de la page ni celle de l’étagère n’arrêtent les poussins. Les vidéos ludiques d’Annabelle Brunet, qui utilisent de multiples surfaces de projection, et la mise en scène de Michaël Dusautoy organisent parfaitement ce voyage aventureux, rythmé par des questions profondes aux ramifications farfelues. Comment naissent les poussins ? Est-ce que les poussins meurent ? Comment les poussins mangent-ils ? Qui est Blaise, le poussin qui porte un masque rouge grimaçant ? Qu’est-ce qu’aiment les poussins ? « Eggcétéra… ». Il faut dire que d’emblée Claude Ponti, dont les ouvrages fourmillent d’inventions fantasmagoriques, de détails stupéfiants et de mots extraordinaires, prévient son lecteur : « les poussins vivent dans un immense pays, de l’autre côté des livres. (…) Ils peuvent aller d’un livre à l’autre, en passant au travers de tous les livres de tous les pays du monde entier. » Le Collectif Quatre Ailes crée un dispositif réjouissant qui met en scène cette capacité de franchissement et son pouvoir magique, donnant forme à toutes sortes de portes, passages et transformations.

La magie du surgissement

Les poussins passent d’un livre à l’autre, de l’intérieur à l’extérieur, de bas en haut et vice-versa, intégrant même le narrateur dans l’histoire, qui se retrouve la tête plongée dans le savon du Grosbinet, ou soudain porte le masque de Blaise, démiurge farceur et perturbateur. À l’opposé de l’idée de vide, les poussins surprennent par leur… contenu, à l’instar du poussin Capfréhelle empli de la belle immensité de la mer. Du même auteur, le collectif a aussi mis en scène Okilélé, qui retrace le parcours du petit Okilélé, rejeté par sa famille, qui construit un chemin de résilience. Leur langage scénique qui entrelace mots, images animées, bandes sonores et jeu corporel convient particulièrement à l’univers de Claude Ponti, qui écrit et dessine en un geste fabuleusement créatif. Très aimés par les enfants et les parents, ses albums célèbrent l’imagination autant que la vie même, avec la part lumineuse qui l’emporte. « Les poussins sont des poussins de livre, ils ne meurent jamais. » entend-on. La pièce célèbre la lecture qui accompagne et construit les enfants comme les adultes, le pouvoir de ces échappées imaginaires qui nourrissent, enchantent, parfois consolent. Nous sommes aussi faits des histoires que l’on nous raconte. Damien Saugeon, unique comédien de ce spectacle de 30 minutes destiné aux enfants à partir de 3 ans, où la proximité est très importante, est épatant. Les enfants très réactifs rient beaucoup. Soulignons cependant qu’une salle de spectacle, un lieu où on écoute et regarde, n’est pas l’endroit d’une « gigantorigolade » !

Agnès Santi