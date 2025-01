Avec Les Histrioniques, les artistes et militantes du Collectif #MeTooThéâtre retracent leur combat contre les violences sexistes et sexuelles qui gangrènent le monde du théâtre actuel. Une pièce féministe qui mêle savamment récits intimes et saynètes burlesques.

Face aux bancs des accusés, présumés innocents ou déjà condamnés pour certains, le profil Instagram au nuancier noir et jaune @metootheatre, s’érige en rempart, en soutien aux victimes de VHSS*. Ici, on passe du feed Insta aux planches du Théâtre de Belleville. Face à nous, non pas une rangée de post biens ordonnés, mais un rang de militantes bien décidées à en découdre avec le vieux monde et le patriarcat. D’emblée, les 6 femmes alertent, ironiquement. Elles n’ont rien à voir avec le collectif #MetooThéâtre. Elles vont simplement jouer une « fiction vraie ». Elles ne pourront pas révéler leurs véritables identités : Louise Brzezowska-Dudek (jouée par Louise Brzezowska-Dudek), Nadège Cathelineau (interprétée par Nadège Cathelineau), Séphora Haymann (incarnée par Séphora Haymann). Marie Coquille-Chambel, Julie Ménard et Elizabeth Saint-Jalmes viennent compléter la liste des personnages et le casting. Les militantes féministes et femmes de théâtre (comédienne, metteuse en scène, autrice…), nous rassurent : « C’est une safe place ». Brrr, brrr, brrr, un téléphone qui vibre, une notification Messenger du groupe « Un trou dans la raquette ». On slide dans la fiction théâtrale. Le quatrième mur devient un écran de téléphone. Bientôt, les comédiennes commencent à faire défiler des fragments de leurs conversations en ligne : « Tu écris… », « Tu likes… », « Tu mets l’émoji sorcière… ». A la manière d’un thriller, on découvre au fur et à mesure la terrifiante « fausse vérité ». Une comédienne les a contactées. Elle leur révèle qu’un metteur en scène l’a violée, il y a deux ans, sur la moquette d’une loge du Grand Théâtre. À l’attaque ! Il est là le cheval de bataille de ces amazones en survêt fluo, armées de leur courage et d’une bonne dose d’humour grinçant.

Un théâtre en lutte à la verve comique et satirique

Loin de toute volonté doctrinale, la pièce porte à la scène des enjeux politiques, tout en se jouant des codes du théâtre classique. Chaque scène reflète l’intelligence et la niaque de ce collectif qui rappe avec son cœur et ses tripes : « On balance les porcs, vous les engraissez ». Les Histrioniques (terme psychiatrique qualifiant des personnes, le plus souvent féminines, qui cherchent à séduire, par l’usage d’expressions factices, théâtrales) revêtent le costume des agresseurs, des oppresseurs, et autres protagonistes. Que ce soit pour incarner Jean-Yves, le prof de théâtre super zen qui demande à ses élèves de se déshabiller devant tout le monde, ou encore Timothé Petit, le metteur en scène « Ouin Ouin » accusé de viol, l’assemblée des femmes reprend à son compte les topoi de la tragédie. Avec elles, le bas-relief d’hommes drapés à l’Antique, déblatérant leurs sophismes sur les femmes, se métamorphose en une vieille hydre misogyne. Surplombant la fange, les femmes s’élèvent, liées les unes aux autres par un fil d’Ariane, insécable, adelphique, que semble symboliser cette machine à coudre à l’avant-scène. Avant que les « Merci » émus ne fusent dans la salle, une banderole déploie « Patriarchy is dead », comme un travail de Pénélope enfin achevé, du moins, pour cette « fiction vraie ».

Amandine Cabon

*VHSS : Violences et Harcèlements Sexistes et Sexuels