« Illusions » d’Ivan Viripaev mis en scène par Galin Stoev, une fantaisie aiguë sur l’amour, la mort, la vérité, l’imaginaire

Au ThéâtredelaCité, à Toulouse, Galin Stoev met en scène Illusions de l’auteur russe Ivan Viripaev avec des jeunes comédiennes et comédiens sortant de l’AtelierCité (dispositif de professionnalisation du centre dramatique national). Une fantaisie aiguë sur l’amour, la mort, la vérité, l’imaginaire qui, dans cette version pour sept interprètes, manque de tranchant.

Le parcours de Galin Stoev est intimement lié à l’œuvre d’Ivan Viripaev (né à Irkoutsk, en 1974). L’actuel directeur du Centre dramatique national Toulouse Occitanie a mis en scène de nombreuses pièces de l’auteur russe : Les Rêves en 2002, Oxygène en 2004, Genèse n°2 en 2007, Danse Delhi en 2011, Insoutenables longues étreintes en 2018. Il a également créé une version d’Illusions en 2013, lors du Festival des Écoles du Théâtre public qui se tenait alors à La Cartoucherie, avec des élèves de l’ESAD. Il revient aujourd’hui à ce texte avec sept des huit membres de la dernière troupe éphémère du ThéâtredelaCité. Dans cette fugue sinueuse qui entortille les histoires d’amour et les sentiments de deux couples d’amis octogénaires — Sandra et Dennis, Margaret et Albert — rien n’est jamais sûr, tout est sujet à caution. Les révélations sonnent comme des trahisons ou des délivrances. La vérité participe à un jeu de miroirs extrêmement complexe, un ballet de zigzags passionnant qui fait tanguer les faits et chanceler les certitudes. Chacun à son tour, après plusieurs décennies d’unions à première vue sans histoire, ces personnages meurent. Se pose alors la question de leurs relations. Car, en fin de compte, au-delà des apparences, qui a réellement aimé qui ?

La vérité des êtres et la valeur du réel

D’ailleurs, qu’est-ce qu’aimer ? Et comment reconnaître le véritable amour ? Ce dernier est-il toujours réciproque ? Ce tourbillon de questionnements se déploie comme une suite de coups de vent. Il interroge la vérité des êtres et la valeur du réel, éclaire de lumières surprenantes la matière du passé et du présent. Dans la nouvelle mise en scène de la pièce présentée par Galin Stoev, les vertiges que devrait engendrer cette danse des apparences ne s’imposent pas. Ils apparaissent, en creux, mais se perdent dans un système d’adresse flottant. Au sein d’un espace scénique radicalement dépouillé, la partition écrite pour quatre voix est ici prise en charge par sept jeunes comédiennes et comédiens (Marine Déchelette, Mathieu Fernandez, Élise Friha, Marine Guez, Alice Jalleau, Thomas Ribière, Julien Salignon). La parole circule, se partage, s’affirme, se dilue. On saisit l’acuité du texte sans en éprouver la force. Une profondeur frappe pourtant à la porte. Une forme de netteté ne demande qu’à se dessiner. Ces possibilités auraient bien sûr donné plus de force, plus d’âme, aux paradoxes perçants de ces illusions perdues.

Manuel Piolat Soleymat