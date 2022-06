Le Cochonnet, une parabole grinçante et drôle de Raouf Raïs

Pieds tanqués pour démocratie chancelante : dans un futur proche, a lieu le « Cochonnet », jeu d’un genre nouveau où le pouvoir est fonction de l’adresse boulistique. Une parabole grinçante et drôle.

Exercice de science-fiction et hétérotopie politique, la pièce interprétée par Charlotte Adrien, Heidi-Eva Clavier, Anne-Laure Gofard, Vincent Lefèvre, Raouf Raïs et Patrice Riera imagine une réforme originale de la gouvernance locale. Le vainqueur des épreuves du « Cochonnet » obtient les clefs de la ville et la dirige jusqu’à la prochaine compétition. Les acteurs en scène sont les derniers concurrents en lice, prêts à participer à l’ultime épreuve : la pétanque. Il ne peut en rester qu’un : promesse de jeu de massacre ! « On ne veut pas d’un spectacle moral, on veut un exutoire, une catharsis. Que ça joue à la pétanque, à l’amitié, à la politique, à la société, à l’amour, à la mort pour expulser de soi les frustrations et les peines, les doutes et autres sentiments d’impuissance, pour un bon rafraîchissement de l’âme. » Et pour les esprits échauffés, rendez-vous à la buvette, après le spectacle, pour continuer à refaire le monde !

Catherine Robert