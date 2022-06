La Cie du Détour questionne les messages des contes de notre enfance avec On vous raconte des histoires

La Compagnie du Détour revisite les contes de notre enfance pour en décrypter les morales et questionner les messages, à la lueur de notre époque.

Madame Train (Agnès Larroque) est une conférencière spécialisée dans les contes merveilleux. Sérieuse, autoritaire, elle les connait tous par cœur. Elle est assistée par Mademoiselle Carton (Laure Seguette), maladroite et espiègle assistante chargée d’illustrer les paroles de sa collègue grâce à une multitude d’objets. Ensemble, elles mènent un voyage à travers trois contes bien connus des spectateurs : Blanche-Neige, Hansel et Gretel et Le Vilain petit canard. Imprévus et situations burlesques se mêlent aux gags et tours de magie pour venir perturber jusqu’à la relation des deux artistes, mais aussi questionner le contenu des contes, en faire émerger une morale et éveiller l’esprit critique des spectateurs. La famille, la différence, l’écologie ou la mort : des thématiques d’hier et d’aujourd’hui se cachent en effet dans ces contes…

Louise Chevillard