Le Théâtre du Châtelet continue à faire « son » jazz mais avance son rendez-vous d’avril au mois de février et réchauffe l’hiver à l’aide de grandes soirées roboratives.

L’ouverture du festival, le 5 février, se place sous le sceau de l’Afrique, avec la voix d’Awa Ly, qui présentera le répertoire d’un album à paraître inspiré par les quatre éléments (terre, eau, air, feu), suivie par le groupe fusion Kolinga emmené par la chanteuse Rébecca M’Boungou. Le 6, le charismatique saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery, qui vit désormais ses rêves les plus extravagants de chanteur à plumes et de Katerine du jazz, prendra la scène, flanqué d’une escouade de musiciens affûtés au pop-rock. Le 7, c’est le retour de l’inoxydable Rhoda Scott, qui dévoile son projet « Ladies & Gentlemen » dans lequel, toujours entourée de ses « Ladies » (Sophie Alour, Lisa Cat-Berro et Julie Saury), l’organiste accueille trois chanteurs à ses côtés, David Linx, Hugh Coltman et Emmanuel Pi Djob, qui ont tout de gentlemen.

On n’oublie pas les enfants

La journée du 8 février verra la célébration du virtuose Sylvain Luc, disparu en mars dernier : quarante musiciens qui furent autant de proches complices lui rendent un hommage qui s’annonce vibrant. En parallèle, le festival propose une double parenthèse pour les familles : le Sunset délocalise son fameux « Jazz & Goûter », un moment convivial pour initier les plus jeunes au jazz dans le foyer du théâtre tandis que l’Amazing Keystone Big Band adapte Alice au pays des merveilles, en un spectacle musical où jazz et narration s’entrelacent. Le lendemain, ce même big band se plongera dans l’œuvre de George Gershwin, qui a fourni au jazz nombre de standards. Enfin, le 10 février, le pianiste et showman britannique Jools Holland, peu connu en France mais star du petit écran au Royaume-Uni où il a animé des émissions musicales grand public, clôturera le festival avec son Rhythm & Blues Orchestra, avec lequel il a récemment cosigné un album avec Rod Stewart.

Vincent Bessières