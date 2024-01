Braxton Cook, un jazz fortement teinté de r’n’b.

Nouveau nom du sax venu de Los Angeles, Braxton Cook présente un jazz fortement teinté de r’n’b.

On connait encore peu en France ce saxophoniste beau gosse qui s’est taillé une jolie réputation aux USA par son mélange soyeux de jazz tendance r’n’b, soigneusement produit, avec des touches de hip-hop, orienté vers une nu-soul hédoniste dans laquelle on se laisse doucement couler. Pas surprenant quand on sait que le musicien a fait ses débuts dans l’orbite de Christian Scott et que son chemin professionnel l’a amené à travailler auprès de Rihanna, Solange Knowles et Tom Misch. Désormais basé à Los Angeles, Braxton Cook vient poser son alto au Duc des Lombards pour deux soirs, et présenter son cocktail acidulé, qui sait contraster les aspects les plus smooth de son style (notamment des chansons particulièrement langoureuses) par des traits de bop frappés au sax et le fizz de beats bien sentis.

Vincent Bessières