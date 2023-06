Dans Tu seras un homme papa, Gaël Leiblang revient sur l’une des épreuves de son existence. Un seul-en-scène poignant, tout en sobriété et en délicatesse, présenté à La Luna.

Succès du Festival Off 2017 lors de sa présentation au Ninon Théâtre, Tu seras un homme papa est cette année repris à La Luna. Interprété par son auteur, Gaël Leiblang, ce monologue revient sur un épisode tragique de son existence : la mort en 2014, treize jours après sa naissance, de son premier enfant, Roman. « Alors que la vie de notre fils nous échappait, déclare le comédien, j’ai instinctivement pensé au théâtre. Cette expérience, terriblement dure, singulière dans son déroulement, m’a donné envie d’écrire. (…) Raconter cette courte vie. Raconter l’histoire de ce petit corps. Raconter le cheminement d’une douleur et ce profond bouleversement de mon âme. J’ai donc commencé à écrire un texte (…), davantage dans un souci de garder une trace du déroulé des évènements et d’une multitude de détails, que dans une optique de récit pur. Puis, il a fallu faire son deuil, se relever et avancer. »

Dans la vie, comme sur un ring

Au sein d’un espace vide, Gaël Leiblang relate donc les quelques mois qui ont transformé sa vie. La conception de Roman, les premiers doutes sur le bon déroulement de la grossesse, sa naissance prématurée, les furtifs espoirs, les rares instants de grâce, le dernier souffle dans les bras de sa mère… Le grand mérite de cette création, outre la force de son sujet, est de ne jamais tirer vers la sensiblerie. Nette, concrète, profondément corporelle, d’une exigence de chaque instant, la performance de Gaël Leiblang ne se laisse jamais aller à une quelconque facilité. Filant la métaphore sportive, le comédien se fait tour à tour coureur, boxeur, alpiniste… Sans pour cela dévier de son histoire, qui avance inéluctablement. Mis en scène avec beaucoup de rigueur par Thibault Amorfini, Tu seras un homme papa est un magnifique hommage rendu à la vie. Une belle preuve de résilience, par l’écriture et le théâtre.

Manuel Piolat Soleymat